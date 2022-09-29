Анекдот дня: еврей-музыкант и зарытый талант

Доброе утро, Одесса и одесситы! Несмотря на непростые времена, стараемся не терять бодрости духа, работаем добросовестно и верим в нашу Победу.
А еще «Одесская жизнь» советует не зарывать глубоко свои таланты, а по возможности пользоваться ими на всю катушку.
А для утреннего «разгона» предлагаем вашем вниманию наш традиционный анекдот.
Еврей устраивается на работу в консерваторию. Его послушали – все хорошо! Владение инструментом превосходное, слух абсолютный, играет эффектно, в общем – мечта любого оркестра. Берут:
– Отлично, будем вас таки оформлять. Как ваша фамилия?
– Иванов.
– Иванов? Хм… Странно… А имя?
– Иван.
– Иван?!! Удивительно, непостижимо…. Ви наверно не из Одессы… А отчество?
– Моисеевич.
– Ой вэй, слава Богу – но таки как жеж глубоко бывает зарыт талант.
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