Анекдот дня: еврей-музыкант и зарытый талант

Доброе утро, Одесса и одесситы! Несмотря на непростые времена, стараемся не терять бодрости духа, работаем добросовестно и верим в нашу Победу. А еще «Одесская жизнь» советует не зарывать глубоко свои таланты, а по возможности пользоваться ими на всю катушку.

А для утреннего «разгона» предлагаем вашем вниманию наш традиционный анекдот.

Еврей устраивается на работу в консерваторию. Его послушали – все хорошо! Владение инструментом превосходное, слух абсолютный, играет эффектно, в общем – мечта любого оркестра. Берут:

– Отлично, будем вас таки оформлять. Как ваша фамилия?

– Иванов.

– Иванов? Хм… Странно… А имя?

– Иван.

– Иван?!! Удивительно, непостижимо…. Ви наверно не из Одессы… А отчество?

– Моисеевич.

– Ой вэй, слава Богу – но таки как жеж глубоко бывает зарыт талант.

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