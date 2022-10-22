Анекдот дня: как Моня на рыбалку ходил

Доброе утро, Одесса! Итак, субботний день, для многих выходной. Самое время – отвлечься от трудовых будней и уделить время занятиям более приятным. Лишь бы враг свои «коррективы» в наши планы не внес…

А для зарядки бодрости и позитива ловите анекдот про нашего знакомого экономного Моню:

Вернулся Моня с рыбалки и говорит жене:

– Ну и скупые же люди пошли! Мы с ребятами договорились: кто первый рыбу поймает, тот ставит магарыч, а кто второй – закуску. И что же ты думаешь?

Смотрю, у одного поплавок на дно пошел, а он сидит, как будто не видит. У второго тоже потянуло, аж удилище согнулось. А он – ни гугу! Вот скупердяи!

– А у тебя клевало? – поинтересовалась жена.

– Нет… Ну, таки я же вообще без наживки закинул.

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