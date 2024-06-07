Анекдот дня: почему Софочка и Симочка не смогли развестись

Анекдот дня: почему Софочка и Симочка не смогли развестись

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении…
— Та… поехали с Софочкой разводиться… не доехали…
— И шо так?
— Разругались…

*****

Пройду по Дерибасовской, сверну на Ришельевскую
И на Еврейской улице я постою в тени.
Большая Арнаутская, Канатная, Успенская, Базарная, Испанская —
Как будто в эмиграцию зовут меня они…

*****

— Наум Маркович, мне нравится ваша дочь. Как бы видеться с ней почаще?
— Фима, одолжите мне пятьсот долларов, тогда вы сможете приходить за ними целый год.

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