Анекдот дня: почему Софочка и Симочка не смогли развестись

— Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении…

— Та… поехали с Софочкой разводиться… не доехали…

— И шо так?

— Разругались…

*****

Пройду по Дерибасовской, сверну на Ришельевскую

И на Еврейской улице я постою в тени.

Большая Арнаутская, Канатная, Успенская, Базарная, Испанская —

Как будто в эмиграцию зовут меня они…

*****

— Наум Маркович, мне нравится ваша дочь. Как бы видеться с ней почаще?

— Фима, одолжите мне пятьсот долларов, тогда вы сможете приходить за ними целый год.

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