Анекдот дня: как правильно делать чай своей половинке

Поздравляем вас, одесситы, со вторником и как же утро без чая. А ниже инструкция, как правильно делать чай мужу или жене.

Вечером на одесской кухне:

– Сара, сделай мне чай.

– Ой, Изя, я так устала, сделай сам.

– А я не устал? Я, между прочим, на работе был!

– Хорошо, не будем ссориться, давай так – я сделаю чай тебе, а ты – мне.

– Давай.

– Сара, вот твой чай!

– Я расхотела, пей сам!

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