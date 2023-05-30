Анекдот дня: как правильно делать чай своей половинке

Поздравляем вас, одесситы, со вторником и как же утро без чая. А ниже инструкция, как правильно делать чай мужу или жене.
Вечером на одесской кухне:
– Сара, сделай мне чай.
– Ой, Изя, я так устала, сделай сам.
– А я не устал? Я, между прочим, на работе был!
– Хорошо, не будем ссориться, давай так – я сделаю чай тебе, а ты – мне.
– Давай.
– Сара, вот твой чай!
– Я расхотела, пей сам!
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