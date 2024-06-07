Анекдот дня: чому Софочка і Сімочка не змогли розлучитися

— Фімо! Я бачу, шо ти сьогодні зовсім не в настрої…

— Та… поїхали із Софочкою розлучатися… не доїхали…

— І шо так?

— Посварилися…

*****

Пройду Дерибасівською, зверну на Рішельєвську

І на Єврейській вулиці я постою в тіні.

Велика Арнаутська, Канатна, Успенська, Базарна, Іспанська —

Наче в еміграцію кличуть мене вони…

*****

— Наум Маркович, мені подобається ваша дочка. Як би бачитися з нею частіше?

— Фімо, позичте мені п’ятсот доларів, тоді ви зможете приходити по них цілий рік.

У нас є й інші анекдоти: