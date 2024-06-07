Анекдот дня: чому Софочка і Сімочка не змогли розлучитися

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Фімо! Я бачу, шо ти сьогодні зовсім не в настрої…
— Та… поїхали із Софочкою розлучатися… не доїхали…
— І шо так?
— Посварилися…
*****
Пройду Дерибасівською, зверну на Рішельєвську
І на Єврейській вулиці я постою в тіні.
Велика Арнаутська, Канатна, Успенська, Базарна, Іспанська —
Наче в еміграцію кличуть мене вони…
*****
— Наум Маркович, мені подобається ваша дочка. Як би бачитися з нею частіше?
— Фімо, позичте мені п’ятсот доларів, тоді ви зможете приходити по них цілий рік.
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