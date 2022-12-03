Анекдот дня: на что жалуется Рабинович?

Доброе утро, одесситы! Для кого-то сегодня выходной, а для кого-то – не совсем. У кого-то есть в доме свет, а у кого-то его нет… Да, поводов для жалоб у нас сейчас больше чем достаточно. Однако не стоит забывать, что все что ни делается все же – к лучшему, да и невзгоды рано или поздно заканчиваются.

А для утреннего позитива ловите утренний анекдот. Давайте-ка узнаем, чем недоволен (или не совсем?) наш старый знакомый Рабинович:

Рабинович жалуется друзьям:

– У меня нет ни жены, ни детей, ни тёщи – что я имею от жизни, кроме сплошных удовольствий?..

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