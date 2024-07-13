Анекдот дня: почему Рабинович возмущается в маршрутке

Анекдот дня: почему Рабинович возмущается в маршрутке

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Приходите к нам в гости!
— Когда?
— В воскресенье вечером.
— А адрес у вас какой?
— Зачем вам адрес? Просто так приходите.

*****

— Фима, вы совершенно не попадаете в ноты!
— Таки я и не целюсь!

*****

В одесской маршрутке водитель просит пассажиров пройти вперёд.
Рабинович возмущается:
— Я плачу за билет, таки чтобы ехать, а не идти пешком!

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