Анекдот дня: почему Рабинович возмущается в маршрутке

— Приходите к нам в гости!

— Когда?

— В воскресенье вечером.

— А адрес у вас какой?

— Зачем вам адрес? Просто так приходите.

*****

— Фима, вы совершенно не попадаете в ноты!

— Таки я и не целюсь!

*****

В одесской маршрутке водитель просит пассажиров пройти вперёд.

Рабинович возмущается:

— Я плачу за билет, таки чтобы ехать, а не идти пешком!

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