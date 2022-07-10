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Анекдот дня: два еврея пришли в публичный дом

Анекдот дня: два еврея пришли в публичный дом

Всем привет и с воскресным днем! Будем надеяться, что это воскресенье станет таким же спокойным, как и вчерашняя суббота. «Одесская жизнь» желает провести его с пользой, например, посетив какое-нибудь заведение. Не обязательно злачное, хотя…

А для утренней зарядки предлагаем вашему вниманию очередной одесский анекдот. Давайте узнаем, как провели свой досуг два приятеля-еврея.

Два старых еврея решили пойти в публичный дом.

Хозяйка, увидев мужчин очень преклонного возраста, решила обойтись малой кровью и положила им в постель резиновых женщин.

Наутро, возвращаясь, домой, между ними завязался разговор о проведенной ночи:

– Яша, мне такая странная женщина попалась, ни разу со мной не заговорила, пролежала все время молча, как бревно.

– А мне вообще ведьма попалась, – говорит второй. – Я ее погладил, она молчит, поцеловал, молчит… Я тогда укусил. Она зашипела, засвистела и вместе с моей вставной челюстью вылетела в форточку…

карикатура, резиновая Зина

мем, ужин

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Редакция ПРОФИЛЬ

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