Анекдот дня: чому Рабінович обурюється в маршрутці

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Приходьте до нас у гості!
— Коли?
— У неділю ввечері.
— А адреса у вас яка?
— Навіщо вам адреса? Просто так приходьте.
*****
— Фімо, ви абсолютно не влучаєте в ноти!
— Таки я й не цілюся!
*****
В одеській маршрутці водій просить пасажирів пройти вперед.
Рабінович обурюється:
— Я плачу за квиток, таки щоб їхати, а не йти пішки!
У нас є й інші анекдоти: