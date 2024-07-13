Анекдот дня: чому Рабінович обурюється в маршрутці

— Приходьте до нас у гості!

— Коли?

— У неділю ввечері.

— А адреса у вас яка?

— Навіщо вам адреса? Просто так приходьте.

*****

— Фімо, ви абсолютно не влучаєте в ноти!

— Таки я й не цілюся!

*****

В одеській маршрутці водій просить пасажирів пройти вперед.

Рабінович обурюється:

— Я плачу за квиток, таки щоб їхати, а не йти пішки!

У нас є й інші анекдоти: