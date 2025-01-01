Анекдот дня: чому не треба готувати вдома ресторанну їжу

І сьогодні ми знову побуваємо на кухні у нашої знайомої одеситки Лари, яка ух, як постаралася і приготувала на Новий рік не простий олів’є, а… нетрадиційний?! І яку корисну пораду дала їй її улюблена і любляча (так, так, такі теж бувають в Одесі!) свекруха:

– Ларочка, оцей салатик – це пісня. Шо це за страва? Шо? Олів’є? Неочікувано. Який? Нетрадиційний?.. Мамо рідна. Ларочка, а шо це тебе потягло на всяку фігню. Це шо? Ресторанний рецепт… Де взяла? У шеф-кухаря. Шо сама ходила на ресторанну кухню… Ну, я тобі скажу, шо це таки не Олів’є. Це «Сльози імператриці». Чому, чому… Тому шо я плачу… Мені тебе так шкода, так шкода. Лара! Дітонько… Не треба вдома готувати ресторанну їжу. Їжа вдома повинна бути до-маш-ньою. Якщо ти будеш вдома готувати, як у ресторані, то мій Додик ніколи тебе у ресторан не поведе. Вдома повинна бути домашня, а в ресторані ресторанна. І оце не «Олів’є». Смачно, але не «Олів’є». Шо це за яйця? Шо? Перепелині… Дурдом. А шо курячі не підходять? А шо це за м’ясо? Індичатина! Фігня. Потрібна нормальна докторська ковбаса, без дурниць. Причому різати треба нормальні шматочки. Шо значить, шо Додик так любить? Нехай сам ріже. От як поріже, так і буде їсти. Лара! Слухай сюди. Салат у кожної господині різний. Не гірший і не кращий… Просто різний.

Марина ГАРНІК

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