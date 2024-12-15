Анекдот дня: как мадам Марик к Новому году приготовилась

А еще давайте уже начинать вспоминать, что Новый год уже вот-вот к нам пожалует и начинать готовиться можно уже сейчас к нему готовиться. Хотя бы так, как это сделала наша старая знакомая мадам Марик:

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Мадам Марик к встрече Нового Года приготовилась заранее: стрелки весов перевела на три килограмма назад!

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– Роза Львовна, Вы по-прежнему выглядите на миллион! Хотя и потёртыми купюрами…

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– Хаим, вчера проходил мимо твоего дома…

– Спасибо!

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