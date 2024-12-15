Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как мадам Марик к Новому году приготовилась

Анекдот дня: как мадам Марик к Новому году приготовилась

Всех с добрым воскресным утром! Пусть этот день станет для нас светлым и позитивным, даже несмотря на то, что свет, возможно, есть сейчас и не у всех… Но давайте все же не забывать, что мы – одесситы, а это значит… Что никакими блэкаутами нас не взять! Ну а если настроение с утра у вас все же «так себе» советуем поднять его с помощью порции непревзойденного одесского юмора.

А еще давайте уже начинать вспоминать, что Новый год уже вот-вот к нам пожалует и начинать готовиться можно уже сейчас к нему готовиться. Хотя бы так, как это сделала наша старая знакомая мадам Марик:

***
Мадам Марик к встрече Нового Года приготовилась заранее: стрелки весов перевела на три килограмма назад!

Карикатура: одесситка на весах

***
– Роза Львовна, Вы по-прежнему выглядите на миллион! Хотя и потёртыми купюрами…

Год Змеи

***
– Хаим, вчера проходил мимо твоего дома…
– Спасибо!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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