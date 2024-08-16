Анекдот дня: почему Моня расстроен

— Фима, вы не могли бы дать мне в долг тысячу долларов?

— Знаете, Сёма, идите-ка вы на четыре буквы!

— Я таки извиняюсь, это куда?

— В банк.

*****

— Ой вэй! Пять сумок тащишь, Софочка! И шо ты на Привозе накупила?

— Двадцать кило не вашего дела!

*****

— Моня, шо ты так расстроен?

— Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.

— Ну и шо случилось?

— Это придурок вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!

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