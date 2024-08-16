Анекдот дня: почему Моня расстроен

Доброе утро, читатели! Новый день пришел, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!
— Фима, вы не могли бы дать мне в долг тысячу долларов?
— Знаете, Сёма, идите-ка вы на четыре буквы!
— Я таки извиняюсь, это куда?
— В банк.
*****
— Ой вэй! Пять сумок тащишь, Софочка! И шо ты на Привозе накупила?
— Двадцать кило не вашего дела!
*****
— Моня, шо ты так расстроен?
— Купил таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.
— Ну и шо случилось?
— Это придурок вместо двух ступенек переступил сразу три и порвал свои штаны!
У нас есть и другие анекдоты: