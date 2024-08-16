Анекдот дня: чому Моня засмучений

— Фімо, ви не могли б дати мені в борг тисячу доларів?

— Знаєте, Сьома, ідіть-но ви на чотири букви!

— Я таки перепрошую, це куди?

— У банк.

*****

— Ой вей! П’ять сумок тягнеш, Софочко! І шо ти на Привозі накупила?

— Двадцять кіло не вашої справи!

*****

— Моня, шо ти такий засмучений?

— Купив таки своєму синові нові черевики і сказав йому ступати через дві сходинки, щоб довше зберегти взуття.

— Ну і шо сталося?

— Цей придурок замість двох сходинок переступив одразу три і порвав свої штани!

У нас є й інші анекдоти: