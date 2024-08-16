Анекдот дня: чому Моня засмучений

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Фімо, ви не могли б дати мені в борг тисячу доларів?
— Знаєте, Сьома, ідіть-но ви на чотири букви!
— Я таки перепрошую, це куди?
— У банк.
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— Ой вей! П’ять сумок тягнеш, Софочко! І шо ти на Привозі накупила?
— Двадцять кіло не вашої справи!
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— Моня, шо ти такий засмучений?
— Купив таки своєму синові нові черевики і сказав йому ступати через дві сходинки, щоб довше зберегти взуття.
— Ну і шо сталося?
— Цей придурок замість двох сходинок переступив одразу три і порвав свої штани!
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