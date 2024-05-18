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Анекдот дня: почему Марк Соломонович не женится

Анекдот дня: почему Марк Соломонович не женится

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Марк Соломонович, и почему вас женщины любят?
— Потому шо я умный.
— А почему вы не женитесь?
— Софья Моисеевна, вы шо — глухая?..

*****

— Софочка, зачем ты накупила столько презервативов? У тебя таки давно нет мужчины.
— Ах, Бэлла Марковна! В очереди в аптеке за мной стояла соседка. Ради её отвисшей челюсти я никаких денег не пожалела.

*****

— Шлёма! Мне срочно нужны деньги!
— Шо, случилась какая-то беда?
— А то, шо у человека нет денег — это таки уже не беда?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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