Анекдот дня: чому Марк Соломонович не одружується

— Марку Соломоновичу, і чому вас жінки люблять?

— Тому шо я розумний.

— А чому ви не одружуєтеся?

— Софія Мойсеївна, ви шо — глуха?

*****

— Софочко, навіщо ти накупила стільки презервативів? У тебе таки давно немає чоловіка.

— Ах, Белла Марківна! У черзі в аптеці за мною стояла сусідка. Заради її відвислої щелепи я ніяких грошей не пошкодувала.

*****

— Шльома! Мені терміново потрібні гроші!

— Шо, трапилася якась біда?

— А те, шо в людини немає грошей — це таки вже не біда?

У нас є й інші анекдоти: