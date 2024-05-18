Анекдот дня: чому Марк Соломонович не одружується

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Марку Соломоновичу, і чому вас жінки люблять?
— Тому шо я розумний.
— А чому ви не одружуєтеся?
— Софія Мойсеївна, ви шо — глуха?
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— Софочко, навіщо ти накупила стільки презервативів? У тебе таки давно немає чоловіка.
— Ах, Белла Марківна! У черзі в аптеці за мною стояла сусідка. Заради її відвислої щелепи я ніяких грошей не пошкодувала.
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— Шльома! Мені терміново потрібні гроші!
— Шо, трапилася якась біда?
— А те, шо в людини немає грошей — це таки вже не біда?
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