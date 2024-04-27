Анекдот дня: почему Йося вернулся за деньгами в фонтане

Йося бросил деньги в фонтан, шобы сюда вернуться

И таки вернулся — не хватило денег на автобус…

*****

— Изя, за что вы попали в тюрьму?

— За взятку

— А за шо вас выпустили?

— А вы как думаете…

*****

Ой, и где эта справедливость?

Один раз Фиру раздел — и теперь всю жизнь одеваю…

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