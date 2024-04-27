Анекдот дня: почему Йося вернулся за деньгами в фонтане

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Йося бросил деньги в фонтан, шобы сюда вернуться
И таки вернулся — не хватило денег на автобус…
*****
— Изя, за что вы попали в тюрьму?
— За взятку
— А за шо вас выпустили?
— А вы как думаете…
*****
Ой, и где эта справедливость?
Один раз Фиру раздел — и теперь всю жизнь одеваю…
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