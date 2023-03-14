Анекдот дня: Зяма обожает гороскопы

Липовая, Куриная и даже… Дерибасовская: так, исходя из недавно появившихся указателей, теперь именуются улицы на старейшем одесском Новом базаре (он же рынок). На множество возникших по этому поводу вопросов пыталась найти ответы корреспондент «Одесской жизни».
Доброе утро, неунывающие (верно ведь?) одесситы! Как бы ни старался коварный враг, но ему нас не сломить. Ну и пусть себе бесится от бессилия, а нам свое дело делать. Например, готовиться к предстоящим выходным, когда можно заняться любимым делом.