Анекдот дня: Зяма обожает гороскопы

Анекдот дня: Моня рассказал, почему перестал ходить на свадьбы Доброе утро, Одесса! Лучший способ начать новую рабочую неделю с нового одесского анекдота. И пусть в вашей жизни будет побольше свадеб и поменьше похорон. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что делать если муж пошел налево? Доброе утро, Одесса, и с воскресным днем! Надеемся, что несмотря на обещанную нам хмурую и ветреную погоду, этот день все станет для нас светлым, легким, приятным и, возможно, незабываемым. ПОДРОБНЕЕ

На одесском Новом базаре появились свои улицы и уличные указатели (фото) Липовая, Куриная и даже… Дерибасовская: так, исходя из недавно появившихся указателей, теперь именуются улицы на старейшем одесском Новом базаре (он же рынок). На множество возникших по этому поводу вопросов пыталась найти ответы корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ