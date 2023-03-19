Анекдот дня: как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила

Доброе утро, Одесса и с воскресным днем! Итак, выходной – а это самое время не только для отдыха, но и для дел, на которые в будние дни часто не хватает времени. Например, можно навести красоту и не только в доме, но и на своей же голове, проще говоря, сходить в парикмахерскую.
А как перестраховаться от плохой стрижки, нам сегодня подскажет мадам Рабинович:
В кресло к незнакомым парикмахершам мадам Рабинович всегда садилась со словами: «Девчонки! У меня завтра муж из тюрьмы выходит. Восемь лет за двойное убийство отсидел. Хочу быть красивой для него!» И шо вы себе думаете? Таки еще ни разу плохо не подстригли.
Еще анекдоты:
- Почему в аэропорту Одессы висит плакат «Будьте красивыми!»?
- На что жалуется Рабинович?
- Софочка и ее шарм.