Анекдот дня: как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила

Анекдот дня: что говорила бабушка Циля внучке Розочке, переживающей развод Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Сегодня мы посоветуем вам всем не забывать, что в любой, казалось бы, неприятной или безнадежной ситуации всегда можно отыскать и положительные моменты. Проще говоря, все, что ни делается – к лучшему! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает Доброе утро, одесситы! Помним, что жизнь не только дорожает, но и продолжается. А потому давайте не опускать руки от неприятностей, а искать выход из них. И не зыбываем улыбаться. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе появился личный кот известного кларнетиста (фото) Неподалеку от Горсада, на углу улиц Пастера и Преображенской, появился новый одесский патриотический кот – творение ребят из арт-студии LBWS_168. Вероятно, этот котик – один из самых необычных. Он играет на кларнете и уже назван «личным котом» канадского музыканта. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Циля хочет соблазнить мужа подруги Доброе утро, никогда не унывающие одесситы! А пожелаем-ка мы вам в этот день тревог поменьше, а успехов во всех делах побольше, заработков немалых, мужей-жен верных и друзей-подруг не «заклятых». ПОДРОБНЕЕ