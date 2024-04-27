Анекдот дня: чому Йося повернувся за грошима у фонтані

Анекдот дня: чоловік, схожий на ручну поклажу Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як доктор Марка Петровича налякав Всім шаломчик та доброго четверга! І нехай він пройде у вас на ура у всіх сенсах. А у нас тут нова порція анекдотів одеських, а ви що думали? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чим Сарочка вирішила порадувати Сьому Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ