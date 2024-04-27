Анекдот дня: чому Йося повернувся за грошима у фонтані

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Йося кинув гроші у фонтан, щоб сюди повернутися
І таки повернувся — не вистачило грошей на автобус…
*****
— Ізя, за що ви потрапили до в’язниці?
— За хабар
— А за шо вас випустили?
— А ви як думаєте…
*****
Ой, і де ця справедливість?
Один раз Фіру роздягнув — і тепер усе життя одягаю…
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