Анекдот дня: почему Фима до сих пор не женился

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Фима, ты ещё не женился?
— Роза Марковна, мне так хорошо одному, шо таки не хочется, шобы было ещё лучше…
*****
Одесский дворик. Две соседки переговариваются между балконами, этажом выше учится играть на скрипке еврейский мальчик.
— Сара!
— Шо?
— В нашем доме немцы есть?
— Нет, а шо?
— А кому мстит этот мальчик?
*****
Одесса, Привоз. Рабинович покупает скумбрию. Продавец спрашивает, какую часть рыбы ему отрезать.
— Отрежьте немного от головы. Так, хорошо… Отрежьте немного и от хвоста. Просто замечательно! А теперь взвесьте мне середину.
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