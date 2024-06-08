Анекдот дня: почему Фима до сих пор не женился

— Фима, ты ещё не женился?

— Роза Марковна, мне так хорошо одному, шо таки не хочется, шобы было ещё лучше…

*****

Одесский дворик. Две соседки переговариваются между балконами, этажом выше учится играть на скрипке еврейский мальчик.

— Сара!

— Шо?

— В нашем доме немцы есть?

— Нет, а шо?

— А кому мстит этот мальчик?

*****

Одесса, Привоз. Рабинович покупает скумбрию. Продавец спрашивает, какую часть рыбы ему отрезать.

— Отрежьте немного от головы. Так, хорошо… Отрежьте немного и от хвоста. Просто замечательно! А теперь взвесьте мне середину.

У нас есть и другие анекдоты: