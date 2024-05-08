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Анекдот дня: как Моня обрадовал маму известием о женитьбе

Анекдот дня: как Моня обрадовал маму известием о женитьбе

Привет, одесситы и не только! Ну вот – не успели оглянуться, как уже экватор рабочей недели настал и до выходных… ну сами понимаете. В общем кофе всем бодрящего и дня удачного!

А чтобы этот день стал еще более удачным, начните его с порции непревзойденного одесского юмора:

– Мама, я тут с девушкой познакомился, жениться хочу!
– Ой, замечательно, Монечка, мой родной!
– Только она чернокожая.
– Ну и шо, мы ж не расисты какие-нибудь…
– И она меня старше на двадцать лет.
– Прекрасно, шоб я так жила! Отдам тебя не вертихвостке какой-нибудь, а взрослой, опытной женщине.
– И у нее четверо детей.
– Та это же еще лучше! Сразу целую семью получаешь!
– Только ты знаешь… Они бездомные, им жить негде… Можно, я их приведу сегодня к нам?
– Об чем рэчь, сынок?! Вы с ней можете спать у нас в спальне, деток в твою комнату определим – в тесноте, да не в обиде. Папа ляжет на диване в гостиной…
– Спасибо, мамочка, а где ты ляжешь?
– Ой, Моня, обо мне не беспокойся, я не доживу…

Мойша и мама

Моня и кроссворд

Мойша и женитьба

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Редакция ПРОФИЛЬ
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