Анекдот дня: как Моня обрадовал маму известием о женитьбе

А чтобы этот день стал еще более удачным, начните его с порции непревзойденного одесского юмора:

– Мама, я тут с девушкой познакомился, жениться хочу!

– Ой, замечательно, Монечка, мой родной!

– Только она чернокожая.

– Ну и шо, мы ж не расисты какие-нибудь…

– И она меня старше на двадцать лет.

– Прекрасно, шоб я так жила! Отдам тебя не вертихвостке какой-нибудь, а взрослой, опытной женщине.

– И у нее четверо детей.

– Та это же еще лучше! Сразу целую семью получаешь!

– Только ты знаешь… Они бездомные, им жить негде… Можно, я их приведу сегодня к нам?

– Об чем рэчь, сынок?! Вы с ней можете спать у нас в спальне, деток в твою комнату определим – в тесноте, да не в обиде. Папа ляжет на диване в гостиной…

– Спасибо, мамочка, а где ты ляжешь?

– Ой, Моня, обо мне не беспокойся, я не доживу…

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