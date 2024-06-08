Анекдот дня: чому Фіма досі не одружився

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Фімо, ти ще не одружився?
— Роза Марківна, мені так добре одному, шо таки не хочеться, щоб було ще краще…
*****
Одеський дворик. Дві сусідки перемовляються між балконами, поверхом вище вчиться грати на скрипці єврейський хлопчик.
— Сара!
— Шо?
— У нашому будинку німці є?
— Ні, а шо?
— А кому мстить цей хлопчик?
*****
Одеса, Привоз. Рабінович купує скумбрію. Продавець запитує, яку частину риби йому відрізати.
— Відріжте трохи від голови. Так, добре… Відріжте трохи і від хвоста. Просто чудово! А тепер зважте мені середину.
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