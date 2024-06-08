Анекдот дня: чому Фіма досі не одружився

— Фімо, ти ще не одружився?

— Роза Марківна, мені так добре одному, шо таки не хочеться, щоб було ще краще…

*****

Одеський дворик. Дві сусідки перемовляються між балконами, поверхом вище вчиться грати на скрипці єврейський хлопчик.

— Сара!

— Шо?

— У нашому будинку німці є?

— Ні, а шо?

— А кому мстить цей хлопчик?

*****

Одеса, Привоз. Рабінович купує скумбрію. Продавець запитує, яку частину риби йому відрізати.

— Відріжте трохи від голови. Так, добре… Відріжте трохи і від хвоста. Просто чудово! А тепер зважте мені середину.

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