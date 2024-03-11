Анекдот дня: Рабинович и пожар в Одесской Опере

С добрым утром и с началом новой рабочей недели! Хорошо отдохнули? К трудовым будням готовы? И наше традиционное утреннее пожелание: побольше хороших новостей и поменьше катаклизмов (а лучше и вовсе без таковых).
А сейчас – самое время для минутки позитива, которую вам с удовольствием обеспечит «Одесская жизнь».
Проводится расследование о пожаре в Одесском оперном театре. Допрашивают свидетеля Рабиновича.
– Расскажите, что вы видели.
– Значит, закрыл я вечером свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку…
– Следствию это не интересно, говорите по существу.
– Так за что я и говорю. Значит, закрыл я вечером свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку…
– Свидетель, короче!
– Я и говорю короче! Значит, закрыл я свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, вижу? Оперный горит!
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