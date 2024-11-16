Анекдот дня: почему фамилия одного жильца постоянно выделена в списке

Одесса. Привоз, Продавец — покупателю:

— Вы шо думаете, я про свой товар вру? Да я даже говорю вам хуже, чем оно есть на самом деле!

Одесса. Привоз.

— Мадам, посмотрите, какой шикарный молочный поросёнок! Если при этом его ещё и правильно приготовить, то ваш муж будет в восторге!

— Мы свинину не едим.

— Так вы евреи?

— Хуже! Мы — бедные евреи…

В одесском дворике возле подъезда висел список жильцов. В нём резко выделялась фамилия АКАШКИН. Перед первой буквой были видны следы многолетней и мучительной борьбы.

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