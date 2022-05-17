Анекдот дня: откуда в Украине появились фашисты

Доброе утро, мы из Одессы! Рашисты бесятся, хотят сорвать нам курортный сезон. Рушат базы отдыха и рестораны, морские мины на пляжи подбрасывают. Но, одесситов не запугать, мы только злее с каждой ракетой становимся. Создаем новые анекдоты и с каждым днем приближаем победу Украины.
Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней.
Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» желает всем отлично провести этот воскресный день (только, чур, не загорая на минных пляжах!) и да не услышим мы в этот день сигналов воздушной тревоги. Ну а что поделать – таковы наши нынешние реалии… Но не теряем бодрости духа и помним: все плохое когда-нибудь закончится и победа будет за нами. Ведь рашистам нас никогда не одолеть. Почему, спросите вы? Вот как раз об этом наш анекдот.
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