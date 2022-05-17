Анекдот дня: откуда в Украине появились фашисты

Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней. ПОДРОБНЕЕ

Одесская теннисистка Элина Свитолина скоро станет мамой Известная теннисистка из Одессы, первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина сообщила о своей беременности. Таким образом, в 2022 году она не вернется на корт. ПОДРОБНЕЕ