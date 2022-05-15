Анекдот дня: почему россия никогда не победит Украину

Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» желает всем отлично провести этот воскресный день (только, чур, не загорая на минных пляжах!) и да не услышим мы в этот день сигналов воздушной тревоги. Ну а что поделать – таковы наши нынешние реалии… Но не теряем бодрости духа и помним: все плохое когда-нибудь закончится и победа будет за нами. Ведь рашистам нам никогда не одолеть. Почему, спросите вы? Вот как раз об этом наш анекдот.
– Почему россия никогда не победит Украину?
– Страна, на гербе у которой курица, никогда не победит страну, на гербе у которой вилка.
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Авторы карикатур: Анна Кастро, Александр Дубовский и Екатерина Лозовская