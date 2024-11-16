Анекдот дня: чому прізвище одного мешканця постійно виділено в списку

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеса. Привоз, Продавець — покупцю:
— Ви шо думаєте, я про свій товар брешу? Та я навіть говорю вам гірше, ніж воно є насправді!
Одеса. Привоз.
— Мадам, подивіться, яке шикарне молочне порося! Якщо при цьому його ще й правильно приготувати, ваш чоловік буде в захваті!
— Ми свинину не їмо.
— То ви євреї?
— Гірше! Ми — бідні євреї…
На одеському дворику біля під’їзду висів список мешканців. У ньому різко виділялося прізвище АКАШКІН. Перед першою літерою було видно сліди багаторічної і болісної боротьби.
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