Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему дрель с Привоза работает без розетки

Анекдот дня: почему дрель с Привоза работает без розетки

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

Отдых в Одессе. После шторма куча зелёной флоры на 5 метров блокирует нормальный вход в море. Мама с ребёнком пяти лет в воде:
— Мама, я больше не могу купаться в этом «мохито».

Рабинович пришёл в одесскую синагогу за отпущением грехов.
Но по инерции тут же украл у раввина часы.
— Скажи-ка мне, — спросил его раввин, — какие на твоей совести грехи?
— Украл часы у хорошего человека. Ребе, хотите, я их вам отдам?
— Нет, их следует вернуть тому, кому они принадлежат.
— А если он этого не хочет?
— Коли так, оставь их у себя, сын мой, и не печалься.

Одесса. Привоз.
— Продаётся дрель! Работает без розетки!
— А ну-ка, покажи!
— Вот…
— Так это же калаш (автомат Калашникова)!
— Ну, таки калаш там или нет, я не знаю. Но дырки делает знатные!

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