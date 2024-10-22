Анекдот дня: почему дрель с Привоза работает без розетки

Отдых в Одессе. После шторма куча зелёной флоры на 5 метров блокирует нормальный вход в море. Мама с ребёнком пяти лет в воде:

— Мама, я больше не могу купаться в этом «мохито».

Рабинович пришёл в одесскую синагогу за отпущением грехов.

Но по инерции тут же украл у раввина часы.

— Скажи-ка мне, — спросил его раввин, — какие на твоей совести грехи?

— Украл часы у хорошего человека. Ребе, хотите, я их вам отдам?

— Нет, их следует вернуть тому, кому они принадлежат.

— А если он этого не хочет?

— Коли так, оставь их у себя, сын мой, и не печалься.

Одесса. Привоз.

— Продаётся дрель! Работает без розетки!

— А ну-ка, покажи!

— Вот…

— Так это же калаш (автомат Калашникова)!

— Ну, таки калаш там или нет, я не знаю. Но дырки делает знатные!

У нас есть и другие анекдоты: