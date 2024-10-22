Анекдот дня: чому дриль із Привозу працює без розетки

Відпочинок в Одесі Після шторму купа зеленої флори на 5 метрів блокує нормальний вхід у море. Мама з дитиною п’яти років у воді:

— Мамо, я більше не можу купатися в цьому мохіто.

Рабінович прийшов до одеської синагоги за відпущенням гріхів.

Але за інерцією відразу вкрав у рабина годинник.

— Скажи мені, — спитав його рабин, — які на твоєму совісті гріхи?

— Вкрав годинник у доброї людини. Ребе, бажаєте, я їх вам віддам?

— Ні, їх треба повернути тому, кому вони належать.

— А як він цього не хоче?

— Коли так, залиши їх у себе, сину мій, і не засмучуйся.

Одеса. Привоз.

— Продається дриль! Працює без розетки!

— Ану, покажи!

— Ось…

— То це ж калаш (автомат Калашнікова)!

— Ну, калаш там чи ні, я не знаю. Але дірки робить знатні!

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