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Анекдот дня: чому дриль із Привозу працює без розетки

Анекдот дня: чому дриль із Привозу працює без розетки

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

Відпочинок в Одесі Після шторму купа зеленої флори на 5 метрів блокує нормальний вхід у море. Мама з дитиною п’яти років у воді:
— Мамо, я більше не можу купатися в цьому мохіто.

Рабінович прийшов до одеської синагоги за відпущенням гріхів.
Але за інерцією відразу вкрав у рабина годинник.
— Скажи мені, — спитав його рабин, — які на твоєму совісті гріхи?
— Вкрав годинник у доброї людини. Ребе, бажаєте, я їх вам віддам?
— Ні, їх треба повернути тому, кому вони належать.
— А як він цього не хоче?
— Коли так, залиши їх у себе, сину мій, і не засмучуйся.

Одеса. Привоз.
— Продається дриль! Працює без розетки!
— Ану, покажи!
— Ось…
— То це ж калаш (автомат Калашнікова)!
— Ну, калаш там чи ні, я не знаю. Але дірки робить знатні!

У нас є й інші анекдоти:

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