Анекдот дня: из жизни блондинок в военное время

Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу.

А для заряда бодрости и хорошего настроения «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про блондинок, готовых при желании и некоторой сноровке даже сбить вражеский вертолет. Судите сами:

Блондинки смотрят новости по телевизору:

– Маша, а как это «стрингами» вертолеты сбивают?

– Не знаю, может рогатки из них делают…

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