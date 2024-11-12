Анекдот дня: на какие вещи нельзя смотреть еврею

В одесском трамвае:

— Ну шо вы, таки, на меня кашляете?!

— Так-то я не на вас! На вас я вообще чихал!!

В Одессе:

— Простите, вы не подскажете, как будет по-украински синхрофазотрон?

— Шо?

— Ну надо же, какой лаконичный язык!..

— Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?

— Можно.

— А если она загорает на пляже в бикини?

— Можно.

— А если топлесс?

— Можно.

— Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею нельзя смотреть?

— Есть.

— Какие, например?

— Например, электросварка.

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