Анекдот дня: на какие вещи нельзя смотреть еврею

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
В одесском трамвае:
— Ну шо вы, таки, на меня кашляете?!
— Так-то я не на вас! На вас я вообще чихал!!
В Одессе:
— Простите, вы не подскажете, как будет по-украински синхрофазотрон?
— Шо?
— Ну надо же, какой лаконичный язык!..
— Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?
— Можно.
— А если она загорает на пляже в бикини?
— Можно.
— А если топлесс?
— Можно.
— Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею нельзя смотреть?
— Есть.
— Какие, например?
— Например, электросварка.
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