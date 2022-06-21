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Анекдот дня: что случилось в Одесском Оперном?

Анекдот дня: что случилось в Одесском Оперном?

Доброе утро, одесситы! Вчера у нас выдался нелегкий денек: тревоги, ракеты, «прилеты»… Но не будем впадать в панику (как военное начальство и советует). Пусть враг себе бесится – ведь это он от бессилия, так как понимает: нас ему не одолеть! И не забываем: война когда-нибудь да закончится, а наш одесский юмор с нами навсегда.

И сегодня «Одесская жизнь» предлагает хоть немного отвлечься от негативных мыслей. А как еще это сделать, как не с помощью нашего утреннего анекдота?! Давайте-ка узнаем, что случилось в Одесском Оперном.

…В Одесском Оперном театре идет «Евгений Онегин».

Вдруг солист запнулся и замолчал.

Весь зал и партнеры ему начинают шептать, подсказывая:

«… Куда, куда вы удалились…»

«… Куда, куда вы удалились…»

Солист:

– Ну шо: «Куда-куда»!? Я мотивчик забыл!

А, кстати, напомним: в Одесском Оперном снова звучат овации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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