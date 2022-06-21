Анекдот дня: что случилось в Одесском Оперном?

Доброе утро, одесситы! Вчера у нас выдался нелегкий денек: тревоги, ракеты, «прилеты»… Но не будем впадать в панику (как военное начальство и советует). Пусть враг себе бесится – ведь это он от бессилия, так как понимает: нас ему не одолеть! И не забываем: война когда-нибудь да закончится, а наш одесский юмор с нами навсегда.
И сегодня «Одесская жизнь» предлагает хоть немного отвлечься от негативных мыслей. А как еще это сделать, как не с помощью нашего утреннего анекдота?! Давайте-ка узнаем, что случилось в Одесском Оперном.
…В Одесском Оперном театре идет «Евгений Онегин».
Вдруг солист запнулся и замолчал.
Весь зал и партнеры ему начинают шептать, подсказывая:
«… Куда, куда вы удалились…»
«… Куда, куда вы удалились…»
Солист:
– Ну шо: «Куда-куда»!? Я мотивчик забыл!
А, кстати, напомним: в Одесском Оперном снова звучат овации.
Еще больше анекдотов:
- Что стоит на огороде Рабиновича?
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям;
- Чем расстроен Моня?
- Сарочка пришла в Оперный театр;
- Саре позвонили в дверь.