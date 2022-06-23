Анекдот дня: Моню переехал каток

Доброе утро, Одесса! Сегодня уже четверг, а значит еще немного еще чуть – и снова выходные. Ну а пока что заряжаемся позитивом на предстоящий рабочий день. Как? Ну хотя бы прочитав наш утренний анекдот!

И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередную порцию пусть немного «черного», но все-таки нашего неповторимого одесского юмора.

…Переехал Моню каток, который асфальт укладывает. Надо его Симочке сообщить. Вызвались Изя и Сёма доставить тело и деликатно это всё обставить.

Приходят к ней домой и с порога:

– Здравствуйте, тут живёт вдова Рабинович?

– На тебе дулю, не вдова, а жена!

– На тебе две дули. Сёма, заноси…

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