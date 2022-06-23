Анекдот дня: Моню переехал каток

Доброе утро, Одесса! Сегодня уже четверг, а значит еще немного еще чуть – и снова выходные. Ну а пока что заряжаемся позитивом на предстоящий рабочий день. Как? Ну хотя бы прочитав наш утренний анекдот!
И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередную порцию пусть немного «черного», но все-таки нашего неповторимого одесского юмора.
…Переехал Моню каток, который асфальт укладывает. Надо его Симочке сообщить. Вызвались Изя и Сёма доставить тело и деликатно это всё обставить.
Приходят к ней домой и с порога:
– Здравствуйте, тут живёт вдова Рабинович?
– На тебе дулю, не вдова, а жена!
– На тебе две дули. Сёма, заноси…
Не менее забавные анекдоты:
- Что случилось в Одесском Оперном?
- Бабник Фима и неунывающая Софочка;
- Странный бизнес Рабиновича;
- Про старого еврея;
- Сёма идет на свидание.