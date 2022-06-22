Анекдот дня: новая загадка Деволановского спуска

Доброе утро, мы из Одессы! Середина недели, город продолжает жить, обороняться, развиваться, отдыхать, шутить, и даже строиться, несмотря на войну. Но есть места в Одессе, где и до войны было как после неё…
Об одном из таких мест в самом центре города и будет сегодня наш анекдот:
Как объяснить переселенцам, что Деволановский спуск не бомбили, а он такой и был?
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