Анекдот дня: новая загадка Деволановского спуска

Доброе утро, мы из Одессы! Середина недели, город продолжает жить, обороняться, развиваться, отдыхать, шутить, и даже строиться, несмотря на войну. Но есть места в Одессе, где и до войны было как после неё…

Об одном из таких мест в самом центре города и будет сегодня наш анекдот:

Как объяснить переселенцам, что Деволановский спуск не бомбили, а он такой и был?

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