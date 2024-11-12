Анекдот дня: на які речі не можна дивитися єврею

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
В одеському трамваї:
— Ну що ви, таки, на мене кашляєте?!
— То я не на вас! На вас я взагалі чхав!
В Одесі:
— Вибачте, ви не підкажете, як буде українською синхрофазотрон?
— Шо?
— Ну треба ж, яка лаконічна мова!
— Ребе, я їду до Одеси. Говорять, що дівчата там одягаються зовсім не так, як у нас у Бердичеві. Скажіть, ребе, а чи можна мені дивитися на дівчину, якщо на ній одягнена міні-спідниця чи блузка з декольте?
— Можна.
— А якщо вона спалахує на пляжі в бікіні?
— Можна.
— А якщо топлес?
— Можна.
— Ребе, а чи є такі речі, на які єврею не можна дивитися?
— Є.
— Які, наприклад?
— Наприклад, електрозварювання.
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