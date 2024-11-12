Анекдот дня: на які речі не можна дивитися єврею

В одеському трамваї:

— Ну що ви, таки, на мене кашляєте?!

— То я не на вас! На вас я взагалі чхав!

В Одесі:

— Вибачте, ви не підкажете, як буде українською синхрофазотрон?

— Шо?

— Ну треба ж, яка лаконічна мова!

— Ребе, я їду до Одеси. Говорять, що дівчата там одягаються зовсім не так, як у нас у Бердичеві. Скажіть, ребе, а чи можна мені дивитися на дівчину, якщо на ній одягнена міні-спідниця чи блузка з декольте?

— Можна.

— А якщо вона спалахує на пляжі в бікіні?

— Можна.

— А якщо топлес?

— Можна.

— Ребе, а чи є такі речі, на які єврею не можна дивитися?

— Є.

— Які, наприклад?

— Наприклад, електрозварювання.

У нас є й інші анекдоти: