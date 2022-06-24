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Анекдот дня: что значит «макронить» и «валять шольца»?

Анекдот дня: что значит «макронить» и «валять шольца»?

Доброе утро, Одесса. Наступила пятница. И хотя уже конец рабочей недели, сегодня мы изучим несколько новых понятий.

Ведь кто знает, может быть как раз благодаря шуткам над ними, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц наконец то помогли Украине не только на словах.

Итак, вот они, новые слова:

Макронить – часто звонить без пользы, долго и бессмысленно разговаривать по телефону.

Валять шольца – постоянно обещать, но ничего не давать.

мем про шольца макрона зеленского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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