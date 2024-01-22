Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал

Всем привет! Надеемся, что выходные вы провели таки с пользой и к новым трудовым свершениям готовы. А мы в свою очередь всегда готовы радовать вас одесскими анекдотами за ради поднятия настроения и позитива на день предстоящий.
И сегодня мы узнаем, как наш старый знакомый одессит Рабинович таки умудрился стать не абы кем, а миллионером:
– Рабинович, а как Вы стали миллионером?
– Ой вэй! Это все жеж моя Сарочка.
– ???
– Мине было просто интересно посмотреть, когда ей таки будет хватит?!
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