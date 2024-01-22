Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал

Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал

Всем привет! Надеемся, что выходные вы провели таки с пользой и к новым трудовым свершениям готовы. А мы в свою очередь всегда готовы радовать вас одесскими анекдотами за ради поднятия настроения и позитива на день предстоящий.

И сегодня мы узнаем, как наш старый знакомый одессит Рабинович таки умудрился стать не абы кем, а миллионером:

– Рабинович, а как Вы стали миллионером?

– Ой вэй! Это все жеж моя Сарочка.

– ???

– Мине было просто интересно посмотреть, когда ей таки будет хватит?!

Замечательная идея Рабиновича

Благосостояние и курица

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Редакция ПРОФИЛЬ

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