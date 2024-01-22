Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал

И сегодня мы узнаем, как наш старый знакомый одессит Рабинович таки умудрился стать не абы кем, а миллионером:

– Рабинович, а как Вы стали миллионером?

– Ой вэй! Это все жеж моя Сарочка.

– ???

– Мине было просто интересно посмотреть, когда ей таки будет хватит?!

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