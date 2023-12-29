Анекдот дня: про материнскую заботу

Всех с добрым утром! Пора просыпаться, взбодриться и браться за работу с мыслью, что уже наконец пятница, а впереди Новый год. «Одесская жизнь» желает мира и благополучия в ваших семьях и предлагает порцию утреннего позитива:

А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример: