Анекдот дня: про материнскую заботу

Всех с добрым утром! Пора просыпаться, взбодриться и браться за работу с мыслью, что уже наконец пятница, а впереди Новый год. «Одесская жизнь» желает мира и благополучия в ваших семьях и предлагает порцию утреннего позитива:
А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:
— Мама, ну хватит-таки уже по ночам постоянно укрывать меня одеялом!
— Фимочка, ты же можешь простудиться…
— Мама, но ты же раскрываешь мою жену!
А еще у нас есть такие анекдоты:
- Как Сарочке готовка надоела;
- Как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой;
- Какой подарок хочет Изя на День рождения?
- Как стать идеальным мужчиной;
- Сара жалуется мужу, что растолстела.