Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней

***

– Соня, ты говоришь, как адиётка!

– Моня, я говорю так, шобы ты меня понял!

***

– Дочь, представь нам своего избранника.

– Это Адик, он модный одесский шиномонтажье.

***

– Тетя Песя, Эмик дома?

– Ромочка, он сейчас кушает. Ты, наверное, тоже кушать хочешь?

– Хочу.

– Ну так сходи пока домой, тоже покушай.

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