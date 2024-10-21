Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней

Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней

И здрасьте вам! Отличного начала рабочей недели и понедельника легкого и исключительно приятного! Настоятельно советуем начать день с улыбки и хорошего настроения, что, несомненно, обеспечат вам наши анекдоты.

***
– Соня, ты говоришь, как адиётка!
– Моня, я говорю так, шобы ты меня понял!

Одесский анекдот про Мойшу

***
– Дочь, представь нам своего избранника.
– Это Адик, он модный одесский шиномонтажье.

Тетя Сара

***
– Тетя Песя, Эмик дома?
– Ромочка, он сейчас кушает. Ты, наверное, тоже кушать хочешь?
– Хочу.
– Ну так сходи пока домой, тоже покушай.

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