Анекдот дня: как Соня разговаривает с Моней

И здрасьте вам! Отличного начала рабочей недели и понедельника легкого и исключительно приятного! Настоятельно советуем начать день с улыбки и хорошего настроения, что, несомненно, обеспечат вам наши анекдоты.
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– Соня, ты говоришь, как адиётка!
– Моня, я говорю так, шобы ты меня понял!
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– Дочь, представь нам своего избранника.
– Это Адик, он модный одесский шиномонтажье.
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– Тетя Песя, Эмик дома?
– Ромочка, он сейчас кушает. Ты, наверное, тоже кушать хочешь?
– Хочу.
– Ну так сходи пока домой, тоже покушай.
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