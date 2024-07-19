Анекдот дня: почему Сёмочке не стоит сегодня пить кофе

Хаим, разглядывая аппетитную пышногрудую Цилю и сглатывая похотливую слюну, спрашивает её:

— Циля, вам когда-нибудь отказывали?

*****

— Яша, ты помнишь, как мы на отдыхе в Сочи познакомились с очаровательной семьёй из Ленинграда? Помнишь, как мы гуляли, купались в море, отдыхали, а потом пригласили их к себе в гости?

— Да помню, а шо?

— А то, шо эти олухи действительно к нам едут!

*****

— Сёмочка, не пей сегодня кофе!

— Мама, это таки почему?

— Ой вэй! Потому шо его нет!

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