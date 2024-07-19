Анекдот дня: почему Сёмочке не стоит сегодня пить кофе

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Хаим, разглядывая аппетитную пышногрудую Цилю и сглатывая похотливую слюну, спрашивает её:
— Циля, вам когда-нибудь отказывали?
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— Яша, ты помнишь, как мы на отдыхе в Сочи познакомились с очаровательной семьёй из Ленинграда? Помнишь, как мы гуляли, купались в море, отдыхали, а потом пригласили их к себе в гости?
— Да помню, а шо?
— А то, шо эти олухи действительно к нам едут!
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— Сёмочка, не пей сегодня кофе!
— Мама, это таки почему?
— Ой вэй! Потому шо его нет!
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