Анекдот дня: почему богатые живут дольше?

Утро доброе! Итак, выходные пролетели незаметно и вот уже снова пора на работу… А чтобы понедельник не оказался днем тяжелым, ловите порцию утреннего позитива от «Одесской жизни».
Да, многие уверены: не в деньгах счастье. Так-то оно так, но с деньгами ведь счастья еще больше! Спросите, почему? А вот об этом наш сегодняшний одесский анекдот:
– Почему богатые живут дольше?
– Они упражнение для рук делают.
– Какое?
– Пересчитывают деньги. Снимает боль в суставах, нормализует давление, полностью убирает головную боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.
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