Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему богатые живут дольше?

Анекдот дня: почему богатые живут дольше?

Утро доброе! Итак, выходные пролетели незаметно и вот уже снова пора на работу… А чтобы понедельник не оказался днем тяжелым, ловите порцию утреннего позитива от «Одесской жизни».

Да, многие уверены: не в деньгах счастье. Так-то оно так, но с деньгами ведь счастья еще больше! Спросите, почему? А вот об этом наш сегодняшний одесский анекдот:

– Почему богатые живут дольше?

– Они упражнение для рук делают.

– Какое?

– Пересчитывают деньги. Снимает боль в суставах, нормализует давление, полностью убирает головную боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.

Моня и деньги

Рассуждение про деньги

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Редакция ПРОФИЛЬ

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