Анекдот дня: почему богатые живут дольше?

Евровидение-2024: кто будет представлять Украину на масштабном песенном конкурсе (видео) Сегодня стало известно, кто поедет представлять Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2024. В финале победу одержал дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сара пришла в полицию Всем привет и с воскресным днем! И пусть он окажется для всех нас удачным и позитивным. А мы в свою очередь уже по традиции дарим вам порцию хорошего настроения. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Рабинович супружеский долг выполнял Утро доброе, одесситы! Рады выходным? А чтобы эти дни прошли на позитиве, начните утро с одесского анекдота (а может быть и не одного). И заряд хорошего настроения мы вам гарантируем! ПОДРОБНЕЕ