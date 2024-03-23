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Анекдот дня: красивый жест, хорошая работа и правильное питание

Анекдот дня: красивый жест, хорошая работа и правильное питание

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

— Семен Моисеевич, сделайте красивый жест — одолжите мне еще немножко денег!

— Моня, денег не дам! Но жест показать могу.

*****

— Где работает ваш муж?

— Уже третий месяц на ликеро-водочном заводе.

— И ему там нравится?

— Не знаю. Он еще не приходил домой.

*****

Мойша и Сара жили вместе долго и счастливо. И, как водится, умерли в один день. Попали муж и жена в рай. А там… красота, куда глаз не положи. Вдруг Мойша как даст Саре подзатыльник. Она:

— Ты что, с ума сошел?

— Да я просто подумал, если бы не твое вот это все правильное питание, мы бы уже давно тут были!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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