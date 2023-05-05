Анекдот дня: как отмечают дни рождения Сарочка и Моня

Привет, неунывающие одесситы! Итак, вот она – долгожданная пятница – день, когда можно немного расслабиться (после работы, конечно) и отпраздновать окончание очередной рабочей недели.

И наверняка многие будут отмечать сегодня день рождения. И во многих семьях есть свои традиции на этот счет. А мы узнаем, как отмечают этот день в семье Мони:

– Моня, а скажи, как вы отмечаете в семье дни рождения?

– Очень просто. День рождения Сарочки – в ресторане. А мой – красным карандашом в календаре.

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