Анекдот дня: Яша и Софочка пришли в кафе…

Утро доброе, Одесса! А вы знали, что пасхальные дни еще идут? И не грех и домашними вкусностями полакомиться, и, например, в кафе-ресторан наведаться. Можно и со спутником. Но тут ведь главное к взаимопониманию прийти… Вот как раз об этом наш сегодняшний анекдот:
Яша и Софочка в кафе:
– Яша, ты у меня самый умный, добрый, красивый, щедрый…
– Ой, Софа, риба моя, таки остановись на красивом. Щедрый – это лишнее.
Хотите больше анекдотов? Вам сюда:
- Как живется Яше после свадьбы?
- Софа учится стрелять;
- Помнит ли муж Софы дату свадьбы?
- Яша и его царство;
- Почему свадьба в кафе была тихой?