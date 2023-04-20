Анекдот дня: Яша и Софочка пришли в кафе…

Одесский зоопарк приглашает на праздник Белых львов Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей нашего города на праздник «Белых львов», который состоится в субботу, 22 апреля.

Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, этот праздник посвящен белым львам, которых год назад эвакуировали в Одессу из уничтоженного рашистами ЭкоПарка в Харькове. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Рабинович развелся с женой? Доброе утро! Нам, одесситам, юмор нужен как воздух. Ведь он лечит, поднимает настроение, вдохновляет и сближает с другими людьми. А где всегда можно найти свежую шутку? Правильно, на странице “Одесской Жизни” в рубрике “Анекдот дня”. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза Марковна и секс по телефону День добрый, одесситы! Ну, надеемся, что он будет добрый. И пожелаем-ка мы вам работы плодотворной и любви огромной. А у кого по какой-то причине с любовью «в реале» не заладилось, так тут тоже выход есть! Например, службы специальные… И в одну из них, как оказалось, устроилась на работу наша старая знакомая Роза Марковна: ПОДРОБНЕЕ