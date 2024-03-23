Анекдот дня: гарний жест, хороша робота і правильне харчування

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
— Семене Мойсейовичу, зробіть гарний жест — позичте мені ще трошки грошей!
— Моня, грошей не дам! Але жест показати можу.
*****
— Де працює ваш чоловік?
— Уже третій місяць на лікеро-горілчаному заводі.
— І йому там подобається?
— Не знаю. Він ще не приходив додому.
*****
Мойша і Сара жили разом довго і щасливо. І, як водиться, померли в один день. Потрапили чоловік і дружина в рай. А там… краса, куди око не поклади. Раптом Мойша як дасть Сарі запотиличника. Вона:
— Ти що, з глузду з’їхав?
— Та я просто подумав, якби не твоє ось це все правильне харчування, ми б уже давно тут були!
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