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Анекдот дня: гарний жест, хороша робота і правильне харчування

Анекдот дня: гарний жест, хороша робота і правильне харчування

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

— Семене Мойсейовичу, зробіть гарний жест — позичте мені ще трошки грошей!

— Моня, грошей не дам! Але жест показати можу.

*****

— Де працює ваш чоловік?

— Уже третій місяць на лікеро-горілчаному заводі.

— І йому там подобається?

— Не знаю. Він ще не приходив додому.

*****

Мойша і Сара жили разом довго і щасливо. І, як водиться, померли в один день. Потрапили чоловік і дружина в рай. А там… краса, куди око не поклади. Раптом Мойша як дасть Сарі запотиличника. Вона:

— Ти що, з глузду з’їхав?

— Та я просто подумав, якби не твоє ось це все правильне харчування, ми б уже давно тут були!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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