Анекдот дня: гарний жест, хороша робота і правильне харчування

— Семене Мойсейовичу, зробіть гарний жест — позичте мені ще трошки грошей!

— Моня, грошей не дам! Але жест показати можу.

*****

— Де працює ваш чоловік?

— Уже третій місяць на лікеро-горілчаному заводі.

— І йому там подобається?

— Не знаю. Він ще не приходив додому.

*****

Мойша і Сара жили разом довго і щасливо. І, як водиться, померли в один день. Потрапили чоловік і дружина в рай. А там… краса, куди око не поклади. Раптом Мойша як дасть Сарі запотиличника. Вона:

— Ти що, з глузду з’їхав?

— Та я просто подумав, якби не твоє ось це все правильне харчування, ми б уже давно тут були!

У нас є інші анекдоти: