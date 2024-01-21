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Анекдот дня: как развлекаются в одесском дворике

Анекдот дня: как развлекаются в одесском дворике

Привет, неунывающие одесситы! Воскресный день, как известно – время отдыха от трудов праведных. Так что отдыхаем с чистой (ну, надеемся) совестью и набираемся сил перед новой трудовой неделей. Ну, и традиции нашей не изменяем и с анекдота от «Одесской жизни» утро начинаем.

Да, отдыхать одесситы таки умеют. Даже дети. Не верите? А давайте-ка заглянем в один из двориков на Молдаванке:

– Рива, я с тебя не могу, кудой ты смотришь? Ты не видишь, что твой шлимазл Изя с этим босяком Рувимчиком устроил во дворе из твоего бустгальтера себе качели?

– Ой, та пусть уже дети поиграются, он на мине все равно маленький!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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