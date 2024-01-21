Анекдот дня: как развлекаются в одесском дворике

Да, отдыхать одесситы таки умеют. Даже дети. Не верите? А давайте-ка заглянем в один из двориков на Молдаванке:

– Рива, я с тебя не могу, кудой ты смотришь? Ты не видишь, что твой шлимазл Изя с этим босяком Рувимчиком устроил во дворе из твоего бустгальтера себе качели?

– Ой, та пусть уже дети поиграются, он на мине все равно маленький!

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