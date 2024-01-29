Анекдот дня: самый дорогой подарок, который сделал дядя Изя

И сегодня мы узнаем, как дороги бывают иногда нашим близким сделанные нами пусть и не очень дорогие подарки:

– Дядя Изя, – говорит Сёмочка, – большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили! Такой дорогой подарок!

– Да, ерунда! Что там дорогого? Всего-то 10 гривен…

– Но зато мама и папа каждый вечер дают мне 100 гривен, чтобы я не дудел!

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Карикатуры Евгения Крана