Анекдот дня: самый дорогой подарок, который сделал дядя Изя

Утро доброе, одесситы и все примкнувшие к таковым! Выходные провели удачно? К новым трудовым свершениям готовы? Ну, а если не совсем, то пусть вас взбодрит чашка крепкого ароматного кофе и наш традиционный одесский анекдот.
И сегодня мы узнаем, как дороги бывают иногда нашим близким сделанные нами пусть и не очень дорогие подарки:
– Дядя Изя, – говорит Сёмочка, – большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили! Такой дорогой подарок!
– Да, ерунда! Что там дорогого? Всего-то 10 гривен…
– Но зато мама и папа каждый вечер дают мне 100 гривен, чтобы я не дудел!
Еще больше анекдотов есть у нас:
- Почему мама Изи не хотела покупать собаку;
- Изенька и новогодние подарки;
- Умный сосед и барабан;
- День рождения Лёвочки;
- Странный бизнес Рабиновича.
Карикатуры Евгения Крана