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Анекдот дня: таблетки от соседей и деловые евреи на пляже

Анекдот дня: таблетки от соседей и деловые евреи на пляже

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать новій день минуткой юмора.

В одесской аптеке:

— Здравствуйте, есть ли у вас таблетки от соседских скандалов?

— Нет, но у нас есть таблетки от головной боли. Иногда они работают.

***

В Одессе, на рынке:

— А дайте мне, пожалуйста, два кило анекдотов про евреев.

— Извините, у нас только по килограмму продаются. Но, возможно, после их прочтения вы решите, что и килограмма слишком много.

***

На одесском пляже:

— Почему одесские евреи предпочитают загорать в плавках с длинными штанами?

— Потому что им важно, чтобы даже на пляже было деловое настроение!

У нас есть и другие анекдоты:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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