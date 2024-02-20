Анекдот дня: таблетки от соседей и деловые евреи на пляже

В одесской аптеке:

— Здравствуйте, есть ли у вас таблетки от соседских скандалов?

— Нет, но у нас есть таблетки от головной боли. Иногда они работают.

***

В Одессе, на рынке:

— А дайте мне, пожалуйста, два кило анекдотов про евреев.

— Извините, у нас только по килограмму продаются. Но, возможно, после их прочтения вы решите, что и килограмма слишком много.

***

На одесском пляже:

— Почему одесские евреи предпочитают загорать в плавках с длинными штанами?

— Потому что им важно, чтобы даже на пляже было деловое настроение!

У нас есть и другие анекдоты: