Анекдот дня: таблетки от соседей и деловые евреи на пляже

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать новій день минуткой юмора.
В одесской аптеке:
— Здравствуйте, есть ли у вас таблетки от соседских скандалов?
— Нет, но у нас есть таблетки от головной боли. Иногда они работают.
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В Одессе, на рынке:
— А дайте мне, пожалуйста, два кило анекдотов про евреев.
— Извините, у нас только по килограмму продаются. Но, возможно, после их прочтения вы решите, что и килограмма слишком много.
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На одесском пляже:
— Почему одесские евреи предпочитают загорать в плавках с длинными штанами?
— Потому что им важно, чтобы даже на пляже было деловое настроение!
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