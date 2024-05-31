Анекдот дня: как Софочка познакомилась с Фимой

Анекдот дня: как Софочка познакомилась с Фимой

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

Родственники безвременно скончавшегося участкового терапевта одесской поликлиники Шмулика Фельдмана уже год не могут вступить в права наследства — никак не могут разобрать почерк завещания…

*****

— Софочка, расскажите, как вы познакомились со своим Фимой?
— Та… Я тогда работала в аптеке, а он пришёл за презервативами и попросил размер XXXL… И таки после свадьбы я узнала, шо этот поц заикается…

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— Сёма, ви слышали, они хотят ввести электронных медицинских карт…
— А кнопочка «Поделиться с друзьями» рядом с диагнозом будет?

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