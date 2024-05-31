Анекдот дня: як Софочка познайомилася з Фімою

Родичі передчасно померлого дільничного терапевта одеської поліклініки Шмуліка Фельдмана, який передчасно помер, уже рік не можуть вступити в права спадщини — ніяк не можуть розібрати почерк заповіту…

*****

— Софочко, розкажіть, як ви познайомилися зі своїм Фімою?

— Та… Я тоді працювала в аптеці, а він прийшов за презервативами і попросив розмір XXXL… І таки після весілля я дізналася, шо цей поц заїкається…

*****

— Сьома, ви чули, вони хочуть ввести електронні медичні карти…

— А кнопочка «Поділитися з друзями» поруч із діагнозом буде?

У нас є й інші анекдоти: