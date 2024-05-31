Анекдот дня: як Софочка познайомилася з Фімою

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Родичі передчасно померлого дільничного терапевта одеської поліклініки Шмуліка Фельдмана, який передчасно помер, уже рік не можуть вступити в права спадщини — ніяк не можуть розібрати почерк заповіту…
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— Софочко, розкажіть, як ви познайомилися зі своїм Фімою?
— Та… Я тоді працювала в аптеці, а він прийшов за презервативами і попросив розмір XXXL… І таки після весілля я дізналася, шо цей поц заїкається…
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— Сьома, ви чули, вони хочуть ввести електронні медичні карти…
— А кнопочка «Поділитися з друзями» поруч із діагнозом буде?
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